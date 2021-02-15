Форекс: Grand Capital проводит обзор на торговые счета

Открытие счёта — первый серьёзный шаг на валютном рынке. У каждого торгового счёта свой набор параметров, оптимизированных для определенного вида трейдинга. Выбор торгового счёта осуществляется в зависимости от стиля торговли и опыта трейдера, его целей и желаемого объёма прибыли. Для тестирования форекс-роботов и торговых стратегий трейдер также может выбрать подходящий тип счёта.
Все счета, которые предлагает форекс-брокер для выбора трейдеру, отличаются по следующим ключевым характеристикам:
- размер минимального депозита.
- минимальный объём торгового лота.
- тип торговой платформы.
- размер кредитного плеча.
- тип спреда (фиксированный или плавающий).
- наличие и размер свопов.
Как выбрать торговый счёт?
Компания Grand Capital учла все запросы трейдеров, предоставив своим клиентам самые популярные типы торговых счетов с выгодными условиями для трейдинга. Обзор торговых счетов в Grand Capital:
Демо-счёт.
Что такое демо-счёт? Это счёт, предназначенный для обучения торговле на валютном рынке. Это симулятор реального счета, полностью дублирующий все его функции, за исключением одной – торговля на демо-счёте на форексе ведется исключительно виртуальными деньгами. Не торопитесь торговать с реальными деньгами! Даже опытные трейдеры не пренебрегают использованием демо-счёта. Обязательно опробуйте его до открытия реального счёта.
Демо-счёт дублирует параметры реальных торговых счетов, предоставляемых брокером, а именно:
- размер кредитного плеча.
- варианты валюты депозита.
- хеджинг или неттинг для счёта на платформе MetaTrader 5.
На демо-счёте начинающий трейдер практикуется. С его помощью можно обучаться навыкам обращения с торговым терминалом, освоить инструменты для технического анализа, научиться открывать и закрывать торговые сделки, а также управлять ими.
Опытные трейдеры используют демо-счета для разработки и проверки торговых стратегий, тестирования форекс-роботов на различных валютных парах в режиме реального времени.
Центовый (микро-) счёт
Центовый счёт является реальным, но с маленьким размером минимального депозита — от 1 до 10 долларов. Поэтому он, как и демо-счёт, подходит для обучения. О большом заработке при торговле на микро-счете говорить, конечно, не приходится, но с его помощью можно научиться азам торговли и проверить свои трейдинговые стратегии. Центовый счёт, как и демо-счет, незаменим для начинающего трейдера, ведь позволяет торговать реальными деньгами, но без серьезных потерь. В отличие от стандартного торгового счёта, где торговля ведется в долларах, в центовом счёте — центы. То есть, депозит в 10 долларов на таком счёте выглядит как 1000 центов.
Описание счёта:
- размер минимального депозита: 10 долларов.
- спред: от 1 пункта.
- количество торговых инструментов: 66.
- кредитное плечо: от 1:1 до 1:500.
- валюта счёта: доллары, евро, рубль, фунт стерлингов.
- дополнительные преимущества: возможность использования как для обучения, так и для тестирования стратегий и советников.
Стандартный счёт
Этот тип счёта также называется классическим. Он обладает широким набором активов для торговли, фиксированным спредом и позволяет открывать сделки крупного размера. Счёт Standard предлагает трейдеру самый широкий набор торговых инструментов от обычных валютных пар до сырьевых и энергетических фьючерсов.
Описание счёта:
- размер минимального депозита: 100 долларов.
- спред: от 1 пункта.
- количество торговых инструментов: 330 (валюты, металлы, CFD-контракты на индексы и акции, сырьевые и энергетические фьючерсы).
- кредитное плечо: от 1:1 до 1:500.
- валюта счёта: доллар, евро, рубль, фунт стерлингов, иена, золото, биткойны, Ethereum.
- дополнительные преимущества: бонус 40% на каждое пополнение счёта без ограничений по объёму.
ECN-счёт
ECN-счёт использует электронную коммуникативную сеть (Electronic Communication Network), которая позволяет передавать заявки напрямую на рынок, полностью исключив посредников. ECN Prime открывает доступ на рынок высокой ликвидности и мгновенного исполнения ордеров. Заявки исполняются по лучшим рыночным ценам вне зависимости от внешних обстоятельств.
Рыночные заявки транслируются в единую книгу ордеров и обрабатываются внутренними процессинговыми центрами сети ECN в режиме реального времени. С помощью специального алгоритма подбираются противоположные торговые ордера, которые исполняются автоматически при совпадении валютной пары, цены и размера торгового лота.
ECN-счёт чаще всего используется для внутридневной торговли, в рамках которой трейдер открывает большое количество сделок в течение одного дня. Особенностью этого типа счёта является использование динамического спреда, размер которого меньше, чем фиксированный спред стандартных счетов.
За счёт использования прогрессивных технологий компании AMTS обеспечивается высокая ликвидность и моментальное исполнение торговых ордеров по самой лучшей среди всех контрагентов цене. Обладает самыми комфортными условиями для использования скальпинговых стратегий и торговых роботов.
Описание счёта:
- минимальный депозит: $500
- спред: от 0,4 пункта.
- количество торговых инструментов: 38 (валютные пары и криптовалюты).
- кредитное плечо: от 1:1 до 1:100.
- валюта счёта: доллары США.
- дополнительные преимущества: использование стакана цен и котировок топовых маркет-мейкеров — Bank of America, Deutcshe Bank, BNP Paribas, Societe Generale и крупнейших криптовалютных бирж.
Особенность счета Swap Free: полностью отсутствует своп — комиссия за перенос открытой сделки на следующие торговые сутки. Безсвоповые счета были созданы специально для клиентов, которые не могут использовать свопы. Также этот тип счета очень популярен у долгосрочных трейдеров, поскольку позволяет сократить торговые издержки при удержании открытой позиции в течение длительного времени.
Описание счёта:
- минимальный депозит: $100.
- спред: от 1 пункта.
- количество торговых инструментов: 330.
- кредитное плечо: от 1:1 до 1:500.
- валюта счёта: доллар США.
- дополнительные преимущества: возможность получения дополнительной прибыли от отсутствия комиссии swap.
Торговый счёт Crypto
Счёт Crypto — это ECN-счёт, оптимизированный для торговли криптовалютными парами.
Описание счета:
- минимальный депозит: $100.
- спред: от 0,4 пункта.
- количество торговых инструментов: 68 криптовалютных пар.
- кредитное плечо: 1:3.
- валюта счёта: доллар США.
- дополнительные преимущества: двухфакторная верификация, услуги персонального менеджера, возможность пополнить счёт любой валютой через самые популярные платёжные системы.
Торговый счёт MT5
Счет использует торговый терминал MetaTrader 5 и обеспечивает оптимальные условия для алгоритмического трейдинга.
Описание счёта:
- минимальный депозит: $100.
- спред: от 0,4 пункта.
- количество торговых инструментов: более 450 (валюты, металлы, CFD-контракты на индексы и акции, сырьевые и энергетические фьючерсы).
- кредитное плечо: от 1:1 до 1:100.
- валюта счёта: доллар США.
- дополнительные преимущества: стакан цен, продвинутый тестер стратегий, торговля роботами любой сложности.
Вы также можете сравнить торговые счета в Grand Capital здесь. Теперь, владея всей информацией, вы можете подобрать счёт или даже несколько счетов, идеально подходящих для ваших торговых целей. Начните с демо-счёта, отточите навыки на счёте Micro и приступайте к реальной торговле.
Источник: Grand Capital
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