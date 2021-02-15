Форекс: Grand Capital проводит обзор на торговые счета

Открытие счёта — первый серьёзный шаг на валютном рынке. У каждого торгового счёта свой набор параметров, оптимизированных для определенного вида трейдинга. Выбор торгового счёта осуществляется в зависимости от стиля торговли и опыта трейдера, его целей и желаемого объёма прибыли. Для тестирования форекс-роботов и торговых стратегий трейдер также может выбрать подходящий тип счёта.

Все счета, которые предлагает форекс-брокер для выбора трейдеру, отличаются по следующим ключевым характеристикам:

размер минимального депозита.

минимальный объём торгового лота.

тип торговой платформы.

размер кредитного плеча.

тип спреда (фиксированный или плавающий).

наличие и размер свопов.

Как выбрать торговый счёт?

Компания Grand Capital учла все запросы трейдеров, предоставив своим клиентам самые популярные типы торговых счетов с выгодными условиями для трейдинга. Обзор торговых счетов в Grand Capital:

Демо-счёт.

Что такое демо-счёт? Это счёт, предназначенный для обучения торговле на валютном рынке. Это симулятор реального счета, полностью дублирующий все его функции, за исключением одной – торговля на демо-счёте на форексе ведется исключительно виртуальными деньгами. Не торопитесь торговать с реальными деньгами! Даже опытные трейдеры не пренебрегают использованием демо-счёта. Обязательно опробуйте его до открытия реального счёта.

Демо-счёт дублирует параметры реальных торговых счетов, предоставляемых брокером, а именно:

размер кредитного плеча.

варианты валюты депозита.

хеджинг или неттинг для счёта на платформе MetaTrader 5.

На демо-счёте начинающий трейдер практикуется. С его помощью можно обучаться навыкам обращения с торговым терминалом, освоить инструменты для технического анализа, научиться открывать и закрывать торговые сделки, а также управлять ими.

Опытные трейдеры используют демо-счета для разработки и проверки торговых стратегий, тестирования форекс-роботов на различных валютных парах в режиме реального времени.

Центовый (микро-) счёт

Центовый счёт является реальным, но с маленьким размером минимального депозита — от 1 до 10 долларов. Поэтому он, как и демо-счёт, подходит для обучения. О большом заработке при торговле на микро-счете говорить, конечно, не приходится, но с его помощью можно научиться азам торговли и проверить свои трейдинговые стратегии. Центовый счёт, как и демо-счет, незаменим для начинающего трейдера, ведь позволяет торговать реальными деньгами, но без серьезных потерь. В отличие от стандартного торгового счёта, где торговля ведется в долларах, в центовом счёте — центы. То есть, депозит в 10 долларов на таком счёте выглядит как 1000 центов.

Описание счёта:

размер минимального депозита: 10 долларов.

спред: от 1 пункта.

количество торговых инструментов: 66.

кредитное плечо: от 1:1 до 1:500.

валюта счёта: доллары, евро, рубль, фунт стерлингов.

дополнительные преимущества: возможность использования как для обучения, так и для тестирования стратегий и советников.

Стандартный счёт

Этот тип счёта также называется классическим. Он обладает широким набором активов для торговли, фиксированным спредом и позволяет открывать сделки крупного размера. Счёт Standard предлагает трейдеру самый широкий набор торговых инструментов от обычных валютных пар до сырьевых и энергетических фьючерсов.

Описание счёта:

размер минимального депозита: 100 долларов.

спред: от 1 пункта.

количество торговых инструментов: 330 (валюты, металлы, CFD-контракты на индексы и акции, сырьевые и энергетические фьючерсы).

кредитное плечо: от 1:1 до 1:500.

валюта счёта: доллар, евро, рубль, фунт стерлингов, иена, золото, биткойны, Ethereum.

дополнительные преимущества: бонус 40% на каждое пополнение счёта без ограничений по объёму.

ECN-счёт

ECN-счёт использует электронную коммуникативную сеть (Electronic Communication Network), которая позволяет передавать заявки напрямую на рынок, полностью исключив посредников. ECN Prime открывает доступ на рынок высокой ликвидности и мгновенного исполнения ордеров. Заявки исполняются по лучшим рыночным ценам вне зависимости от внешних обстоятельств.

Рыночные заявки транслируются в единую книгу ордеров и обрабатываются внутренними процессинговыми центрами сети ECN в режиме реального времени. С помощью специального алгоритма подбираются противоположные торговые ордера, которые исполняются автоматически при совпадении валютной пары, цены и размера торгового лота.

ECN-счёт чаще всего используется для внутридневной торговли, в рамках которой трейдер открывает большое количество сделок в течение одного дня. Особенностью этого типа счёта является использование динамического спреда, размер которого меньше, чем фиксированный спред стандартных счетов.

За счёт использования прогрессивных технологий компании AMTS обеспечивается высокая ликвидность и моментальное исполнение торговых ордеров по самой лучшей среди всех контрагентов цене. Обладает самыми комфортными условиями для использования скальпинговых стратегий и торговых роботов.

Описание счёта:

минимальный депозит: $500

спред: от 0,4 пункта.

количество торговых инструментов: 38 (валютные пары и криптовалюты).

кредитное плечо: от 1:1 до 1:100.

валюта счёта: доллары США.

дополнительные преимущества: использование стакана цен и котировок топовых маркет-мейкеров — Bank of America, Deutcshe Bank, BNP Paribas, Societe Generale и крупнейших криптовалютных бирж.

Swap Free счёт

Особенность счета Swap Free: полностью отсутствует своп — комиссия за перенос открытой сделки на следующие торговые сутки. Безсвоповые счета были созданы специально для клиентов, которые не могут использовать свопы. Также этот тип счета очень популярен у долгосрочных трейдеров, поскольку позволяет сократить торговые издержки при удержании открытой позиции в течение длительного времени.

Описание счёта:

минимальный депозит: $100.

спред: от 1 пункта.

количество торговых инструментов: 330.

кредитное плечо: от 1:1 до 1:500.

валюта счёта: доллар США.

дополнительные преимущества: возможность получения дополнительной прибыли от отсутствия комиссии swap.

Торговый счёт Crypto

Счёт Crypto — это ECN-счёт, оптимизированный для торговли криптовалютными парами.

Описание счета:

минимальный депозит: $100.

спред: от 0,4 пункта.

количество торговых инструментов: 68 криптовалютных пар.

кредитное плечо: 1:3.

валюта счёта: доллар США.

дополнительные преимущества: двухфакторная верификация, услуги персонального менеджера, возможность пополнить счёт любой валютой через самые популярные платёжные системы.

Торговый счёт MT5

Счет использует торговый терминал MetaTrader 5 и обеспечивает оптимальные условия для алгоритмического трейдинга.

Описание счёта:

минимальный депозит: $100.

спред: от 0,4 пункта.

количество торговых инструментов: более 450 (валюты, металлы, CFD-контракты на индексы и акции, сырьевые и энергетические фьючерсы).

кредитное плечо: от 1:1 до 1:100.

валюта счёта: доллар США.

дополнительные преимущества: стакан цен, продвинутый тестер стратегий, торговля роботами любой сложности.

Вы также можете сравнить торговые счета в Grand Capital здесь. Теперь, владея всей информацией, вы можете подобрать счёт или даже несколько счетов, идеально подходящих для ваших торговых целей. Начните с демо-счёта, отточите навыки на счёте Micro и приступайте к реальной торговле.

Источник: Grand Capital

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