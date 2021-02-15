Фондовый рынок: Индексы Азии завершили торговую сессию ростом

Японский рынок акций показал сильный рост на фоне надежд на меры стимулирования США, положительные данные о внутреннем росте и одобрение первой вакцины в Японии.

Индекс Nikkei вырос на 564,08 пункта и закрылся на отметке 30 084,15, что стало самым высоким уровнем закрытия с 2 августа 1990 года. Более всего выросли бумаги горнодобывающей промышленности, прецизионных инструментов, нефти и угля.

Согласно предварительному отчету Кабинета министров, ВВП Японии в четвертом квартале 2020 года вырос на 3,0% с учетом сезонных колебаний. В годовом выражении ВВП вырос на 12,7%.

Австралийский рынок резко вырос, поскольку инвесторы отреагировали на положительную корпоративную прибыль. Контрольный индекс S & P / ASX 200 поднялся на 62,20 пункта до 6 868,90, в то время как более широкий индекс All Ordinaries вырос на 68,40 пункта до 7 149,70.

Акции Bendigo и Adelaide Bank выросли на 11,3%, сообщив о 67-процентном росте прибыли за полугодие. Бумаги ритейлера JB Hi-Fi подскочили более чем на 3% после сообщения о 86-процентном росте прибыли в первом полугодии.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 2%, в то время как ценные бумаги банков ANZ, NAB и Westpac прибавили от 1,2% до 1,6%.

Финансовые активы Coca-Cola Amatil подорожали на 2,1% после того, как европейское подразделение гиганта напитков Coca Cola повысило цену предложения в связи с возможным поглощением местного оператора.

Южнокорейский рынок акций достиг трехнедельного максимума после публикации оптимистичных данных по экспорту. Индекс Kospi подскочил на 46,42 пункта до 3 147,00, самого высокого уровня закрытия с 25 января, когда торговля возобновилась после праздничных выходных.

Согласно данным таможенного агентства, экспорт Южной Кореи увеличился на 69,1% в год за первые 10 дней февраля, что было обусловлено увеличением продаж основных экспортных товаров и сильным зарубежным спросом. Акции компаний-тяжеловесов рынка Samsung Electronics и SK Hynix выросли на 3,2% и 4,8% соответственно.

Рынок акций Новой Зеландии снизился, поскольку в Окленде был введен трехдневный карантин, а опрос показал, что сектор услуг в стране продолжал сокращаться в январе, причем более высокими темпами. Контрольный индекс NZX-50 упал на 79,08 пункта до 12 510,56 пункта.

Рынки в Тайване, Китае и Гонконге были закрыты на лунный Новый год.

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