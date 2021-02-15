Курс валют: Австралийский и новозеландский доллары растут

Азиатские фондовые рынки в основном выросли после рекордных максимумов закрытия торговых площадок США в пятницу. Рынки в Китае, Тайване и Гонконге закрыты на новогодние праздники по лунному календарю.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп был оправдан в субботу по обвинению в подстрекательстве к восстанию в Капитолии США после того, как большинство республиканцев объявили его невиновным.

Ожидается, что на этой неделе в Японии начнется вакцинация от коронавируса.

В четвертом квартале экономика Японии выросла больше, чем ожидалось, что ослабило опасения по поводу восстановления после пандемии коронавируса.

Стремление президента США Джо Байдена к финансовой помощи в размере 1,9 триллиона долларов и постепенное замедление распространения инфекций породило надежды на быстрое восстановление экономики.

Национальная валюта Австралии подорожала относительно канадского доллара до 0,9862 и 0,7788 по отношению к американскому. Следующий уровень сопротивления для канадской валюты — 1,00, американской — 0,8.

Австралийский доллар вырос относительно иены до 81,84, и до 1,5587 по отношению к единой европейской валюте. Прогнозируемый уровень сопротивления для иены — 84,00, евро — 1,54.

Новозеландский доллар подорожал относительно американского доллара до 0,7246, по отношению к иене — 76,14. Ожидаемое сопротивление для американского доллара — 0,74, иены — 78,00.

Киви вырос в паре с евро до 1,6750, в паре с аусси подорожал до 1,0744. Прогнозируемое сопротивление для евро — 1,66, аусси —1,06.

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