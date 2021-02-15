Фондовый рынок: Японский Nikkei пробил отметку 30 000 пунктов впервые за 30 лет

Фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 290,10 пункта и торгуется на уровне до 29 810,17 после того, как ранее коснулся пика 30 006,46.

Акции SoftBank поднялись на 0,3%, а бумаги оператора Uniqlo Fast Retailing выросли на 2%. Среди автопроизводителей ценные бумаги Honda подорожали более чем на 1%, а акции Toyota упали на 0,3%.

Финансовые активы экспортеров растут на фоне снижения иены. Panasonic — на 2%, Sony — на 1%, Mitsubishi Electric — 0,5%, а у Canon — на 0,9%.

В сфере технологий бумаги Advantest выросли на 1%, а Tokyo Electron — на 0,5%. В банковской сфере ценные бумаги Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial поднялись по 2% каждая.

Среди акций других крупных компаний: Ebara Corp. выросли на 14%, Olympus Corp. — 13%. Inpex, Hitachi Construction и Hino Motors выросли более чем на 4% каждая.

И наоборот, бумаги Toho Zinc теряют более 7%, а Rakuten — 6%. Акции Subaru Corp., Mitsui E&S и Nissan Motor падают более чем на 3% каждая.

В предварительном отчете Кабинета министров сообщается, что валовой внутренний продукт Японии в четвертом квартале 2020 года увеличился на 3,0% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим кварталом.

Правительство Японии сегодня обнародует окончательные декабрьские данные по промышленному производству.

На валютном рынке доллар США торгуется в нижнем диапазоне 105 иен.

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