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Фондовый рынок: Японский Nikkei пробил отметку 30 000 пунктов впервые за 30 лет
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Фондовый рынок: Японский Nikkei пробил отметку 30 000 пунктов впервые за 30 лет

Фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 290,10 пункта
В первый день торговой недели фондовый рынок Японии уверенно растет: эталонный индекс Nikkei пробил отметку 30 000 пунктов впервые за более чем три десятилетия. Оптимистичные данные по ВВП Японии и новости о том, что вакцина Pfizer от коронавируса получила одобрение в "Стране восходящего солнца" повысили настроения инвесторов и трейдеров.

Фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 290,10 пункта и торгуется на уровне до 29 810,17 после того, как ранее коснулся пика 30 006,46.

Акции SoftBank поднялись на 0,3%, а бумаги оператора Uniqlo Fast Retailing выросли на 2%. Среди автопроизводителей ценные бумаги Honda подорожали более чем на 1%, а акции Toyota упали на 0,3%.

Финансовые активы экспортеров растут на фоне снижения иены. Panasonic — на 2%, Sony — на 1%, Mitsubishi Electric — 0,5%, а у Canon — на 0,9%.

В сфере технологий бумаги Advantest выросли на 1%, а Tokyo Electron — на 0,5%. В банковской сфере ценные бумаги Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial поднялись по 2% каждая.

Среди акций других крупных компаний: Ebara Corp. выросли на 14%, Olympus Corp. — 13%. Inpex, Hitachi Construction и Hino Motors выросли более чем на 4% каждая.

И наоборот, бумаги Toho Zinc теряют более 7%, а Rakuten — 6%. Акции Subaru Corp., Mitsui E&S и Nissan Motor падают более чем на 3% каждая.

В предварительном отчете Кабинета министров сообщается, что валовой внутренний продукт Японии в четвертом квартале 2020 года увеличился на 3,0% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим кварталом. 

Правительство Японии сегодня обнародует окончательные декабрьские данные по промышленному производству.

На валютном рынке доллар США торгуется в нижнем диапазоне 105 иен.

Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы США завершили торги в минусе

понедельник 15.02.2021 | 09:04
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