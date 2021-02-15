Форекс: Прогноз роста экономики Сингапура сохранился прежним

В 2021 году ожидается рост экономики Сингапура с 4% до 6%, что не изменилось по сравнению с предыдущим прогнозом, сообщило в понедельник Министерство торговли и промышленности.

В 2020 году экономика сократилась на 5,4% по сравнению с ростом на 1,3% в 2019 году.

В четвертом квартале валовой внутренний продукт снизился на 2,4% в годовом выражении, что медленнее, чем изначально ожидалось на 3,8%, а также меньше, чем снижение на 5,8%, зафиксированное в третьем квартале.

По сравнению с предыдущим кварталом экономика города-государства выросла на 3,8% после роста на 9,0%, зафиксированного в предыдущем квартале. Рост в четвертом квартале был пересмотрен с 2,1%.

По данным MTI в этом году ожидается, что секторы, ориентированные на экспорт, выиграют от роста внешнего спроса. Между тем, в туристической и авиационной сферах ожидается более слабое восстановление, чем прогнозировалось ранее, из-за низких темпов снятия ограничений на поездки.

Власти Сингапура отметили, что секторы, ориентированные на потребителей, а именно розничная торговля и услуги по производству продуктов питания и напитков, выиграют от улучшения потребительских настроений.

Несмотря на то, что, по прогнозам, строительный, морской и морской инжиниринговый секторы оправятся от прошлогоднего низкого базового уровня, уровень активности на строительных площадках и верфях будет по-прежнему падать из-за требований о мерах безопасного управления.

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