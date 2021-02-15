Фондовый рынок США завершил торги ростом основных индексов

Индекс Доу-Джонса отстал от своих конкурентов, но все же завершил торги на подъеме, прибавив 27,70 пункта и увеличившись до 31 458,40. Nasdaq поднялся на 69,70 пункта до 14 095,47, а S&P 500 вырос на 18,45 пункта до 3934,83.

Основные индексы большую часть недели демонстрировали отсутствие направления, но все же завершили ее в положительной зоне. Nasdaq вырос на 1,7%, в то время как S&P 500 и Dow подскочили на 1,2% и 1% соответственно.

Фиксация прибыли способствовала умеренному снижению в начале торговой сессии, хотя давление со стороны продавцов оставалось слабым.

Недавние попытки консолидации не получили особого успеха, поскольку трейдеры опасаются упустить возможность дальнейшего роста.

На рынках в значительной степени сохранилась восходящая динамика на фоне оптимизма по поводу экономического стимула в США и увеличения темпов вакцинации.

В последнее время трейдеры рассматривали слабые экономические данные как положительные для рынков на фоне предположения, что они окажут давление на законодателей, чтобы те предоставили дополнительные стимулы.

Акции брокерских компаний выросли в течение торговой сессии, в результате чего индекс брокеров/дилеров NYSE Arca вырос на 2,2% до нового рекордного максимума закрытия.

Высокий рост был заметен среди акций энергетических компаний, которые росли вместе с ценами на сырую нефть. Нефть с поставкой в марте подскочила на 1,23 доллара до 59,47 долл/барр., что является самым высоким уровнем закрытия более чем за год.

Отражая сильные стороны энергетического сектора, индексы Philadelphia Oil Service Index и NYSE Arca Natural Gas выросли на 1,9%, а индекс NYSE Arca Oil поднялся на 1,5%.

Акции табачных, транспортных и сталелитейных компаний уверенно росли в течение дня, в то время как акции коммунальных предприятий снизились.

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