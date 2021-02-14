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Финансовый рынок: А. Новак дал прогноз по стоимости нефти в этом году
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Финансовый рынок: А. Новак дал прогноз по стоимости нефти в этом году

Ранее сообщалось о том, стоимость нефти марки Brent выросла выше отметки 61 доллар за баррель
​Заместитель председателя правительства РФ А. Новак дал прогноз касательно стоимости нефти в текущем году. Он предполагает, что она будет находиться в пределах 45-60 долларов за баррель.

Новак отметил, что в 2020 году спрос на нефть снизился на 20-25%. Основной причиной этого стали ограничительные меры, которые были введены правительствами разных государств из-за пандемии коронавируса. В то же время, к концу году, рынок частично восстановился.

Ранее сообщалось о том, стоимость нефти марки Brent выросла выше отметки 61 доллар за баррель и смогла достигнуть показателя прошлого года. В то же самое время  ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в этом году. По мнению экспертов, спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и составит 5,8 млн баррелей.

Рост стоимости нефти многие аналитики связывают с текущей позицией многих участников ОПЕК+, которые согласились ограничить добычу нефти. Такие обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, которая снизила добычу на миллион баррелей в сутки.

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воскресенье 14.02.2021 | 15:18
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