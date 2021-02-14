Финансовый рынок: Германия увеличила объемы закупок российского газа

В настоящее время уровень заполненности подземных хранилищ Германии газом достиг отметки 37%. В Газпроме напоминают, что Германия является крупнейшим зарубежным клиентом компании.

Ранее была пересмотрен прогноз средней цены на газ по итогам прошлого года. Цена была поднята со 170 долларов за тысячу кубометров до 200 долларов. При этом ожидается, что в следующие месяцы Европе необходимо будет заполнять подземные хранилища, сырье из которых сейчас активно расходуется.

Этой зимой, помимо холодной погоды, на пользу Газпрому сыграл рост цен на рынках Азии. Это стало причиной отправки всех свободных объемов СПГ туда. Ожидается, что в ближайшее время производители вернутся в Европу и смогут составить конкуренцию российскому топливу.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода Северный поток-2 может быть возобновлено на следующей неделе.

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