Финансовый рынок: Роснефть получила рекордную прибыль за всю свою историю

Это позволило компании получить положительный финансовый результат за минувший год. В настоящее время Роснефть является единственной компанией, которая отчиталась о чистой прибыли по итогам 2020 года.

По словам представителей компании, им удалось не только успешно справиться с вызовами 2020 года, но и показать свою способность работать в довольно непростых условиях, когда цены на нефть были довольно низкими.

Роснефть уделяет большое внимание контролю над затратами и благодаря такой политике даже в довольно сложных макроэкономических условиях сводит свои операционные издержки до минимального показателя.

В феврале компания подписала соглашение с компанией BP касательно стратегического сотрудничества в сфере углеродного менеджмента.

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