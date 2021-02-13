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Финансовый рынок: Роснефть получила рекордную прибыль за всю свою историю
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Финансовый рынок: Роснефть получила рекордную прибыль за всю свою историю

Это позволило компании получить положительный финансовый результат за минувший год
​Несмотря на падение уровня спроса на нефть, которое вызвано пандемией коронавируса, а также ввиду волатильности цен в четвертом квартале 2020 года, компания Роснефть получила рекордную за всю свою историю прибыль. 

Это позволило компании получить положительный финансовый результат за минувший год. В настоящее время Роснефть является единственной компанией, которая отчиталась о чистой прибыли по итогам 2020 года. 

По словам представителей компании, им удалось не только успешно справиться с вызовами 2020 года, но и показать свою способность работать в довольно непростых условиях, когда цены на нефть были довольно низкими. 

Роснефть уделяет большое внимание контролю над затратами и благодаря такой политике даже в довольно сложных макроэкономических условиях сводит свои операционные издержки до минимального показателя.

В феврале компания подписала соглашение с компанией BP касательно стратегического сотрудничества в сфере углеродного менеджмента.

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суббота 13.02.2021 | 20:33
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