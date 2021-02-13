Финансовый рынок: Экономика Китая может столкнуться с новыми трудностями

Об этом сообщается в исследовании аналитиков. Если данной трансформации не произойдет, то государство может столкнуться с новыми проблемами и с системной безработицей.

В последние несколько лет рынок КНР растет на 16% в год. Начиная с 1992 года страна увеличила расходы на эту сферу в 50 раз. В то же время, эксперты полагают, что к 2030 году рынок должен будет вырасти втрое, поскольку ему необходимо будет обеспечить занятостью новых индустриальных рабочих.

Также под серьезной угрозой окажутся 220 млн рабочих мест, а также до 40% всех внутренних мигрантов. Им необходимо переобучаться, поскольку их занятость и зарплата является основой для роста всей китайской экономики.

Темпы роста в минувшем году оказались самыми низкими за последние 40 лет. ВВП вырос всего на 2,3%, что стало наихудшим показателем с 1976 года.

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