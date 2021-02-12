Форекс: NPBFX проводит акцию Cashback

Вы можете свободно вывести кэшбэк или продолжить торговать.

Условие участия в акции Cashback

Для участия вам достаточно пополнить счет именно Master минимум на 100 долларов США / 100 евро / 5 тысяч рублей и вы сразу получите доступ к услуге.

Кэшбэк начисляется на каждую совершенную сделку с минимальным объемом 0, 01 лота. В торговле вы можете использовать любые скальпинг-стратегии и советники. Для постоянных клиентов Cashback начисляется только на сделки, заключенные после регистрации торгового счета в акции.

Как пояснили специалисты компании, Cashback рассчитывается за календарный месяц и зачисляется на торговый счет в течение 10 дней следующего месяца. Общая сумма начислений может составлять до 7 долларов за 1,0 закрытый лот, которая рассчитывается по прозрачной схеме.

Преимущества NPBFX

Cashback деньгами. Ежемесячное начисление на торговый счет от 1 до 7 долларов за каждый закрытый лот. Средства сразу доступны для вывода.

100+ торговых инструментов: FOREX, CFD на биржевые индексы, акции ведущих мировых компаний и криптовалюты.

Брокерские технологии. Мгновенное исполнение сделок клиентов по лучшим рыночным ценам на серверах. Equinix NY4, Нью-Йорк.

Отсутствие комиссий. Бесплатные способы пополнения торгового счета и вывода денег. Компания не взимает комиссии за заключение сделок.

Защита клиентов. Компания регулируется The Financial Commission с компенсационным фондом до €20’000 на каждого клиента.

Если вас заинтересовало данное предложение, то для подключения Сashback на счет в NPBFX следует отправить запрос на email info@npbfx.com, указав в сообщении номер торгового счета.

Обратите внимание!

Если вы только планируете начать сотрудничество с NPBFX, то обязательно зарегистрируйте Личный кабинет и откройте счет Master, внеся минимум 100 долларов США.

NPBFX представляет собой международного Форекс-брокера, зарегистрированного в Белизе и регулируемого Международной Комиссией по Финансовым Услугам (IFSC). Лицензию Белиза NPBFX получил еще в феврале 2014 года. Сегодня NPBFX предоставляет услуги частным трейдерам и институциональным клиентам, работая по «брокерской» бизнес-модели с выводом всех клиентских сделок на поставщиков ликвидности по технологии STP/NDD.

Источник: NPBFX

Читайте также: Аналитик FreshForex представляет торговый прогноз перед публикацией отчета ФРС