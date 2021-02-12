МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Фондовый рынок: Европейские индексы снизились на фоне негативных новостей
logo

Фондовый рынок: Европейские индексы снизились на фоне негативных новостей

Основной индикатор Европы Stoxx 600 обвалился 0,4%
В последний день недели во время торговой сессии фондовые индексы Европы упали, поскольку инвесторы отреагировали на слабые показатели ВВП Великобритании и комментарии президента США Джо Байдена по Китаю.

Основной индикатор Европы Stoxx 600 обвалился 0,4% до 409,73 после подъема на 0,5% в четверг.

Немецкий индекс DAX упал на 0,7%, фондовый индикатор Франции CAC 40 просел на 0,5%, а великобританский FTSE 100 потерял 0,2%.

Акции крупнейшего голландского банка ING Groep NV подорожали на 4% после того, как его прибыль в IV квартале превзошла ожидания аналитиков.

Бумаги компании по производству полупроводников ASML Holding NV прибавили 2,1% после того, как ее продажи и прибыль в четвертом квартале превзошли ожидания экспертов.

Акции норвежского производителя алюминия и возобновляемой энергии Norsk Hydro ASA упали на 1,7% после сообщений о том, что около 40 000 бразильцев подали коллективный иск в Нидерландах против компании из-за предполагаемого загрязнения токсичными отходами на севере Бразилии.

Ценные бумаги L'Oreal выросли на 2% после того, как косметическая компания сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте выручки в четвертом квартале.



Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы государств АТР преимущественно выросли

пятница 12.02.2021 | 14:18
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Вы можете свободно вывести кэшбэк или продолжить торговать
    Форекс: NPBFX проводит акцию Cashback

    NPBFX сообщает, что в настоящее время компания предоставляет возможность как новым, так и действующим клиентам компании принять участие в акции Cashback и получить до

    пятница, 12.02.2021 | 15:28
    Новости брокеров
  • Telegram-канал публикует ежедневные торговые сигналы, важные экономические новости
    Telegram-канал от FreshForex с торговыми сигналами

    О​коло двух лет назад FreshForex запустил аналитический канал в Telegram, где до сих пор публикуются ежедневные торговые сигналы, важные экономические новости,

    пятница, 12.02.2021 | 13:14
    Новости брокеров
  • Американская национальная валюта подорожала относительно фунта до 1,3786
    Курс доллара: Американская валюта дорожает относительно евро

    В ходе пятничных торгов доллар США растет относительно основных валют мира, поскольку большинство азиатских фондовых рынков упали в период слабых праздничных

    пятница, 12.02.2021 | 11:51
    Рынок Форекс
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok