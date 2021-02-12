Фондовый рынок: Европейские индексы снизились на фоне негативных новостей

Основной индикатор Европы Stoxx 600 обвалился 0,4% до 409,73 после подъема на 0,5% в четверг.

Немецкий индекс DAX упал на 0,7%, фондовый индикатор Франции CAC 40 просел на 0,5%, а великобританский FTSE 100 потерял 0,2%.

Акции крупнейшего голландского банка ING Groep NV подорожали на 4% после того, как его прибыль в IV квартале превзошла ожидания аналитиков.

Бумаги компании по производству полупроводников ASML Holding NV прибавили 2,1% после того, как ее продажи и прибыль в четвертом квартале превзошли ожидания экспертов.

Акции норвежского производителя алюминия и возобновляемой энергии Norsk Hydro ASA упали на 1,7% после сообщений о том, что около 40 000 бразильцев подали коллективный иск в Нидерландах против компании из-за предполагаемого загрязнения токсичными отходами на севере Бразилии.

Ценные бумаги L'Oreal выросли на 2% после того, как косметическая компания сообщила о более высоком, чем ожидалось, росте выручки в четвертом квартале.

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