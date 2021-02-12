Курс золота: Стоимость драгметалла снижается

Спотовая цена золота упала на 0,4% до 1818,47 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 0,5% до 1818,10 доллара.

Американский доллар подорожал относительно мировой корзины валют из-за сомнений в силе восстановления экономики США.

Еженедельные заявки на пособие по безработице в США сократились меньше, чем ожидалось, а базовые потребительские цены росли более медленными темпами, что заставило некоторых трейдеров умерить свой оптимизм в отношении экономических перспектив.

Опубликованные на прошлой неделе данные о занятости в несельскохозяйственном секторе показали, что крупнейшая экономика мира добавила в январе лишь 49 000 рабочих мест, что свидетельствует о продолжающейся хрупкости восстановления.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что "терпеливо адаптирующаяся денежно-кредитная политика" важна для стимулирования рынка труда и экономики в после застоя в последние месяцы.

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