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Telegram-канал от FreshForex с торговыми сигналами
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Telegram-канал от FreshForex с торговыми сигналами

Telegram-канал публикует ежедневные торговые сигналы, важные экономические новости
О​коло двух лет назад FreshForex запустил аналитический канал в Telegram, где до сих пор публикуются ежедневные торговые сигналы, важные экономические новости, прогнозы по техническому анализу и корреляциям инструментов. 

За всё время его существования количество положительных сигналов достигло 84%.

Весь контент на канале уникален и больше нигде не публикуется. Присоединяйтесь, чтобы быть в курсе последних рыночных трендов! Подписка оформляется один раз и на неограниченный срок.

Попасть на канал легко:

1. Пополните счёт в компании FreshForex на сумму от $100. Эти средства доступны вам для полноценной торговли.

2. Отправьте заявку персональному менеджеру в Личном кабинете с темой «Доступ в Телеграм».

3. Готово! После обработки заявки вы получаете персональный доступ к закрытой аналитике.

Сделайте вашу торговлю ещё более прибыльной! 

Источник: FreshForex 

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пятница 12.02.2021 | 13:14
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