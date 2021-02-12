Курс доллара: Американская валюта дорожает относительно евро

Несколько рынков в регионе, включая Китай, Гонконг и Южную Корею, закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Данные показали, что количество еженедельных обращений по безработице в США за неделю, закончившуюся 6 февраля, снизилось меньше, чем ожидалось, что подавило оптимизм в отношении восстановления экономики.

Во втором по численности населения штате Австралии Виктории введен режим пятидневной изоляции, чтобы сдержать вспышку нового штамма коронавируса.

Американская национальная валюта подорожала относительно фунта до 1,3786 и иены — до 104,89. Возможный уровень сопротивления 1,34 против фунта и 108,00 против иены.

Американский доллар вырос по отношению к австралийскому до 0,7735, новозеландскому — до 0,7209. Уровни ожидаемого сопротивления: австралийский доллар — 0,75, новозеландский — 0,70.

Валюта США достигла показателя в 0,8908 относительно франка. Ожидаемое сопротивление — 0,92.

Американский доллар подорожал относительно канадского до отметки 1,2730. Ожидаемое сопротивление — 1,29.

Доллар США укрепился относительно единой европейской валюты до 1,2112. Прогнозируемое сопротивление — 1,20.

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