Фондовый рынок: Индексы Азии снижаются на фоне возможного ухудшения отношений между США и КНР

По данным Белого дома, лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, включая права человека, торговлю и безопасность. Оба оказались в разногласиях по большинству вопросов.

Рынок японских акций упал. Средний индекс Nikkei снизился на 42,86 пункта и закрылся на отметке 29 520,07, прервав четырехсессионную серию побед. Более широкий индекс Topix вырос на 0,16% до 1 933,88.

Котировки акций судоходных компаний в целом упали: Kawasaki Kisen, Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines потеряли 4-5%. Акции автопроизводителя Toyota Motor выросли на 3,5% после повышения прогнозов прибыли. Акции конкурента Honda Motor подешевели на 3,6%, а акции Nissan Motor упали на 3,9%.

Ценные бумаги Tokyo Electron подорожали на 3,7%, а Advantest — на 3,9% после сообщений о том, что администрация Байдена работает над решением проблемы глобального дефицита полупроводниковых чипов. Акции Renesas Electronics выросли на 3,4% благодаря опубликованным финансовым результатам.

Австралийский рынок ценных бумаг снизился на фоне признаков того, что Вашингтон продолжит занимать жесткую позицию в отношении Пекина. Настроения пошатнулись после того, как власти распорядились о немедленной пятидневной изоляции в Мельбурне, чтобы сдержать новую вспышку коронавируса в карантинном отеле.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 упал на 43,40 пункта до 6 806,70, в то время как более широкий индекс All Ordinaries опустился на 40,80 пункта до 7 081,30.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на 1,7% и 1,2% соответственно. Снижение цен на слитки драгметалла негативно отразилось на акциях золотодобывающих компаний, бумаги Westgold Resources снизились на 7,4%.

Котировки акций Woodside Petroleum, Beach Energy, Santos, Origin Energy и Oil Search потеряли 1-2%, поскольку рост цен на нефть приостановился после восьми сессий роста подряд.

Рынок акций Новой Зеландии упал на фоне возобновления напряженности в США и Китае, а рост процентных ставок побудил инвесторов отказаться от дивидендных акций. Контрольный индекс NZX-50 снизился на 171,49 пункта до 12 589,64 пункта.

Ценные бумаги Meridian Energy упали на 7%. Ритейлер Kathmandu Holdings потерял 3% после обнародования полугодовых торговых результатов.

Многие рынки в регионе, включая Гонконг, материковый Китай, Южную Корею и Тайвань, были закрыты на праздники. Рынки Китая откроются в следующий четверг, а рынки Гонконга — во вторник.

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