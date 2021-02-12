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Фондовый рынок: Индексы Азии снижаются на фоне возможного ухудшения отношений между США и КНР
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Фондовый рынок: Индексы Азии снижаются на фоне возможного ухудшения отношений между США и КНР

Многие рынки в регионе, включая Гонконг, материковый Китай, Южную Корею и Тайвань, были закрыты на праздники
​В пятницу азиатские фондовые индексы упали из-за невысокой праздничной торговли, поскольку комментарии президента США Джо Байдена по Китаю вызвали опасения, что отношения между двумя странами могут ухудшиться.

По данным Белого дома, лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, включая права человека, торговлю и безопасность. Оба оказались в разногласиях по большинству вопросов.

Рынок японских акций упал. Средний индекс Nikkei снизился на 42,86 пункта и закрылся на отметке 29 520,07, прервав четырехсессионную серию побед. Более широкий индекс Topix вырос на 0,16% до 1 933,88.

Котировки акций судоходных компаний в целом упали: Kawasaki Kisen, Nippon Yusen и Mitsui OSK Lines потеряли 4-5%. Акции автопроизводителя Toyota Motor выросли на 3,5% после повышения прогнозов прибыли. Акции конкурента Honda Motor подешевели на 3,6%, а акции Nissan Motor упали на 3,9%.

Ценные бумаги Tokyo Electron подорожали на 3,7%, а Advantest — на 3,9% после сообщений о том, что администрация Байдена работает над решением проблемы глобального дефицита полупроводниковых чипов. Акции Renesas Electronics выросли на 3,4% благодаря опубликованным финансовым результатам.

Австралийский рынок ценных бумаг снизился на фоне признаков того, что Вашингтон продолжит занимать жесткую позицию в отношении Пекина. Настроения пошатнулись после того, как власти распорядились о немедленной пятидневной изоляции в Мельбурне, чтобы сдержать новую вспышку коронавируса в карантинном отеле.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 упал на 43,40 пункта до 6 806,70, в то время как более широкий индекс All Ordinaries опустился на 40,80 пункта до 7 081,30.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на 1,7% и 1,2% соответственно. Снижение цен на слитки драгметалла негативно отразилось на акциях золотодобывающих компаний, бумаги Westgold Resources снизились на 7,4%.

Котировки акций Woodside Petroleum, Beach Energy, Santos, Origin Energy и Oil Search потеряли 1-2%, поскольку рост цен на нефть приостановился после восьми сессий роста подряд.

Рынок акций Новой Зеландии упал на фоне возобновления напряженности в США и Китае, а рост процентных ставок побудил инвесторов отказаться от дивидендных акций. Контрольный индекс NZX-50 снизился на 171,49 пункта до 12 589,64 пункта.

Ценные бумаги Meridian Energy упали на 7%. Ритейлер Kathmandu Holdings потерял 3% после обнародования полугодовых торговых результатов.

Многие рынки в регионе, включая Гонконг, материковый Китай, Южную Корею и Тайвань, были закрыты на праздники. Рынки Китая откроются в следующий четверг, а рынки Гонконга — во вторник.

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пятница 12.02.2021 | 11:18
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