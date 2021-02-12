Форекс: Экономика Великобритании продолжает восстановление

В четвертом квартале валовой внутренний продукт вырос на 1,0% после пересмотренного роста на 16,1% в третьем квартале. Экономисты прогнозировали квартальный рост на 0,5%.

Несмотря на два последовательных квартала роста, уровень ВВП в Великобритании все еще на 6,6% ниже, чем он был в четвертом квартале прошлого года.

Производственная сторона ВВП показала, что замедление темпов роста в основном было вызвано сектором услуг. Из-за ужесточения ограничений на деятельность объем услуг увеличился всего на 0,6%.

Производство выросло на 1,8%, а объем промышленного производства в четвертом квартале увеличился на 3,3%. Объем строительства вырос на 4,6%, а объем сельскохозяйственного производства — на 0,7%.

В декабре ВВП вырос на 1,2% после падения на пересмотренные 2,3% в ноябре, когда действовали более жесткие ограничения на деятельность.

Сектор услуг в декабре вырос на 1,7%, поскольку ряд отраслей, ориентированных на потребление, возобновил работу после ослабления карантинных ограничений.

В декабре видимый торговый дефицит сократился до 14,3 млрд фунтов с 14,79 млрд фунтов в ноябре, говорится в отдельном коммюнике УНС. Экспорт вырос на 1,5%, а импорт упал на 0,2%.

Общий торговый дефицит, включая товары и услуги, сократился до 6,2 млрд фунтов стерлингов с 6,6 млрд фунтов стерлингов месяц назад.

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