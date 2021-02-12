Форекс Tickmill поблагодарил за участие в акции рибейтов

Акция набрала популярность среди трейдеров по всему миру, поэтому и была продлена до конца года. Будучи одной из самых успешных рекламных акций, когда-либо проводившихся компанией Tickmill, наша Акция рибейтов привлекла огромное количество участников – более 12 000 человек из 95 стран.

Огромное спасибо всем, кто присоединился к акции и воспользовался шансом получить одни из самых привлекательных скидок в отрасли! Tickmill уже давно сформировала традицию – награждать своих клиентов за лояльность и поддержку, и будет делать это и дальше многочисленными способами.

Представляя все новые скидки, мы значительно снизили торговые издержки для наших клиентов, сохранив и без того низкие спреды и комиссии.

Источник: Tickmill

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