МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Форекс Tickmill поблагодарил за участие в акции рибейтов
logo

Форекс Tickmill поблагодарил за участие в акции рибейтов

Акция рибейтов привлекла огромное количество участников – более 12 000 человек из 95 стран
​Акция рибейтов Tickmill закончилась 31 декабря 2020 года, выплатив более 213 000 $ наличными с рибейтов. В рамках акции трейдеры могли торговать и получать вознаграждение в виде выгодных денежных скидок (рибейтов) на основе нескольких пороговых значений ежемесячного объема торгов.

Акция набрала популярность среди трейдеров по всему миру, поэтому и была продлена до конца года. Будучи одной из самых успешных рекламных акций, когда-либо проводившихся компанией Tickmill, наша Акция рибейтов привлекла огромное количество участников – более 12 000 человек из 95 стран.

Огромное спасибо всем, кто присоединился к акции и воспользовался шансом получить одни из самых привлекательных скидок в отрасли! Tickmill уже давно сформировала традицию – награждать своих клиентов за лояльность и поддержку, и будет делать это и дальше многочисленными способами.

Представляя все новые скидки, мы значительно снизили торговые издержки для наших клиентов, сохранив и без того низкие спреды и комиссии. 

Источник: Tickmill



Читайте также: Форекс: AMarkets предоставляет премиум-счета с улучшенными свопами

пятница 12.02.2021 | 10:24
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok