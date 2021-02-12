Фондовый рынок: Индексы Nasdaq и S&P 500 выросли, Dow снизился

Dow упал на 7,10 пункта до 31 430,70, в то время как более широкий индекс Nasdaq и S&P 500 закрылся на положительной территории. Nasdaq поднялся на 53,24 пункта до 14 025,77, а S&P 500 вырос на 6,50 пункта до 3916,38.

Падение торгов на Уолл-стрит произошло из-за того, что покупательский интерес несколько снизился после недавнего роста и трейдеры воздерживались от обналичивания недавних прибылей на фоне опасений, что могут упустить возможность дальнейшего роста.

Оптимизм по поводу дополнительных стимулов продолжал поддерживать рынки наряду с в основном оптимистичными новостями о доходах, замедлением темпов распространения коронавирусных инфекций и ускорением внедрения вакцин.

Тем не менее трейдеры в последнее время проявляют некоторую неохоту делать существенные шаги на фоне опасений, что рынки становятся перекупленными.

В четверг трейдеры анализировали отчет Министерства труда, показывающий, что количество обращений за пособием по безработице снизилось с пересмотренного в сторону повышения уровня.

Министерство труда сообщило, что количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось до 793 000 за неделю, закончившуюся 6 февраля, что на 19 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели в 812 000.

Акции компаний по производству полупроводников выросли, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index поднялся на 3,5% до нового рекордного максимума закрытия.

Значительный рост был зафиксирован среди акций по производству компьютерного оборудования, о чем свидетельствует рост индекса NYSE Arca на 1,9%.

Бумаги нефтесервисных компаний обвалились на фоне падения цен на сырую нефть. Индекс Philadelphia Oil Service Index, отражающий сектор нефтяных компаний, упал за день на 2,9%.

Ценные бумаги золотодобывающих компаний продемонстрировали значительный спад вместе с ценой на драгоценный металл, в результате чего индекс NYSE Arca Gold Bugs Index снизился на 2,2%.

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