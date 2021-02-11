Финансовый рынок: США навсегда отказались признавать российский статус Крыма

По словам администрации США, санкции против России за действия в Украине останутся в силе до тех пор, пока российская сторона не пересмотрит нынешний курс. Москву также обвинили в том, что ее вооруженные силы якобы находятся на территории Украины.

Также было сказано, что США будут поддерживать Киев в его намерениях восстановить территориальную целостность страны. Ранее в январе посол США в РФ Д. Салливан рассказал об отказе ослаблять санкции против России из-за Крыма. По его словам, проблема, которая связана с действиями на Украине, остается в приоритете для администрации США.

Напомним, что антироссийские санкции были введены со стороны США и ЕС после вхождения Крыма в состав России и обострением ситуации на юго-востоке Украины. Данные санкции регулярно продлеваются.

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