Финансовый рынок: ОПЕК ухудшила прогнозы спроса на нефть

Поводом для пересмотра такого прогноза стало продолжение ограничительных мер и введение серии новых локдаунов в некоторых государствах. Ранее свой прогноз представило МЭА. В агентстве объявили, что спрос снизится до показателя 5,4 млн баррелей в сутки, однако есть вероятность, что во второй половине 2021 года снова вырастет.

Brent выросла в цене выше 61 доллара за баррель и достигла показателя января минувшего года. В ведомстве полагают, что к 2050 году стоимость Brent вырастет до 173 долларов за баррель, в самом пессимистичном прогнозе речь идет о 48 долларах.

Стоимость нефти также связана во многом с позицией участников сделки ОПЕК+, которые ранее дали согласие ужесточить сделки по ограничению добычи нефти.

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