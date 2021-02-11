Финансовый рынок: Shell заявила о постепенном отказе от нефти

Компания представила план по энергетической трансформации, который включает в себя постепенный отказ от топлива и переход к более чистым источникам энергии.

Согласно оценкам компании, производство нефти будет сокращаться примерно на 1-2% в год и уже к 2030 году будет на 55% меньше, чем в настоящее время. Выбросы со стороны Shell, по мнению аналитиков, сократятся примерно на 6-8% к 2023 году по сравнению с показателями 2016 года. К 2050 году сокращение составит 100%, то есть компания полностью прекратит добычу традиционных видов топлива.

По словам представителей компании, ей необходимо производить продукцию с меньшим углеродным следом. В начале 2021 года Shell сообщила, что ее чистый убыток по итогам 2020 года составил 21,68 млрд долларов США. В 2019 году прибыль компании составила 15,8 млрд долларов.

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