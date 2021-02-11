Форекс: NPBFX расширяет количество торговых инструментов

Минимальный депозит по-прежнему составляет 500 рублей (10 евро или 10 долларов, в зависимости от выбранной валюты открываемого счета). Однако теперь на депозит можно взять welcome-бонус до 50% - это заметно расширит возможности даже новичка, не говоря уж об опытных трейдерах. Величина торгуемого бонуса зависит от суммы пополнения, длительность использования бонусных средств не ограничена.

Расширилось количество торговых инструментов, теперь их число составляет более 130, включая такие солидные и популярные позиции, как металлы и нефть. Для удобства и выгоды клиентов сервиса пополнение и вывод средств осуществляются без комиссии, вне зависимости от способа пополнения/вывода. Даже криптовалюты теперь могут использоваться для вливания средств на счет, соответственно со счета брокера также можно вывести средства в виде криптовалюты.

MetaTrader 4 доступен для персональных компьютеров на разных операционных системах и смартфонов (приложение), но скачивать его не обязательно – есть онлайн-версии, позволяющие работать так же оперативно и комфортно.

Источник: NPBFX

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