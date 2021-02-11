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Форекс: В Finmax рассказали о бонусных вознаграждениях
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Форекс: В Finmax рассказали о бонусных вознаграждениях

Finmax четко следует требованиям KYC и AML
Finmax старается мотивировать трейдеров и готов предоставлять бонусы своим клиентам с учетом установленных компанией требований. Брокер отмечает, что активировать бонусы можно исключительно после верификации, так как Finmax четко следует требованиям KYC и AML. 

Для получения бонусов нужно:

  • Открыть реальный торговый счет;
  • Верифицировать учетную запись;
  • Иметь на балансе минимум 100 долларов или эквивалент в рублях, евро;
  • Принять бонусные условия и положения.

Сейчас в списке акционных предложений брокера указаны:

  • «Удвой свой депозит». При старте компания готова начислить столько бонусных средств, сколько трейдер внес на счет при первом пополнении;
  • «Успешный старт без риска». Если вы сделаете верный прогноз, заработаете профит, в противном случае компания обещает компенсировать потери;
  • «Возможность торговать без риска». Для того чтобы трейдер мог потренироваться без рисков и ознакомиться с функциональностью платформы, компания дает 1000 виртуальных долларов для торговли на демо-аккаунте. 
Источник: Finmax



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четверг 11.02.2021 | 13:39
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