Форекс: В Finmax рассказали о бонусных вознаграждениях

Для получения бонусов нужно:
- Открыть реальный торговый счет;
- Верифицировать учетную запись;
- Иметь на балансе минимум 100 долларов или эквивалент в рублях, евро;
- Принять бонусные условия и положения.
- «Удвой свой депозит». При старте компания готова начислить столько бонусных средств, сколько трейдер внес на счет при первом пополнении;
- «Успешный старт без риска». Если вы сделаете верный прогноз, заработаете профит, в противном случае компания обещает компенсировать потери;
- «Возможность торговать без риска». Для того чтобы трейдер мог потренироваться без рисков и ознакомиться с функциональностью платформы, компания дает 1000 виртуальных долларов для торговли на демо-аккаунте.
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