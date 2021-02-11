Финансовый рынок: Новые санкции от ЕС ожидают Россию в связи с делом Навального

В интервью Delfi об этом сообщил Габриэлюс Ландсбергис, занимающий пост министра иностранных дел Литвы.

На данный момент прибалтийские страны и Польша обсуждают "список Навального", который будет передан в официальные комитеты Евросоюза. В этот список войдут все чиновники и государственные лица, каким бы то ни было образом связанные с преследованием, лишением свободы и судебными действиями над оппозиционером.

По словам Ландсбергиса, введение всеобщих санкций к лицам из списка Навального станет "правильным и верным ответом" по поводу действий России.

Помимо этих мер обсуждается также четвертый этап санкционированных мер по отношению к Беларуси в связи с преследованиями оппозиционеров и протестующих против незаконных выборов президента.

МИД Литвы обсуждает с государствами Балтии пакет мер и санкций, а также перечень лиц, к которым они будут применены и которым будет отказано во въезде.

До этого Чехия уже рассмотрела в своем парламенте и присоединилась к расширенным санкциям против фигурантов ареста А.Навального.

22 февраля на следующем заседании Советом Евросоюза будет вынесено решение по новым санкциям к российским чиновникам и России в целом.

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