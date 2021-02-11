Фондовый рынок: Разнонаправленное движение азиатских акций

Надежды США на стимулирование экономики оказали некоторую поддержку после того, как отчет Министерства труда показал сдерживание инфляции потребительских цен в январе, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что США все еще «очень далеки» от сильного рынка труда.

Австралийские акции к окончанию торгов практически не изменились. Базовый индекс S & P / ASX 200 завершил торги, несколько сдав позиции, на отметке 6 850,10, в то время как более широкий индекс All Ordinaries закрылся на 0,16% ниже, на отметке 7 122,10.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли примерно на 1%, в то время как акции золотодобывающей компании Newcrest Mining выросли на 4%, а акции Northern Star Resources - на 1,7%.

Сегодня Newcrest сообщил о базовой прибыли за полугодие, которая почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Компания также подтвердила свой годовой прогноз по золоту и меди.

Телекоммуникационная компания Telstra прибавила 2,5%, несмотря на слабый результат финансового полугодия.

Акции энергетических компаний в целом упали, поскольку цены на нефть прекратили рост из-за укрепления доллара и фиксации прибыли.

Акции компании AMP упали на 11% после сообщения о падении базовой чистой прибыли за полный год почти на 33% и отказе выплачивать окончательные дивиденды.

Акции Новой Зеландии закрылись снижением на фоне роста доходности облигаций и опасений относительно оценки. Контрольный индекс NZX-50 упал на 68,90 пункта, или 0,54%, до 12 761,13, продолжая падение третью сессию подряд. Акции Meridian Energy упали на 4,4%, а акции A2 Milk Company - на 1,1%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,45%, до отметки 30 173,57, а индийский индекс Sensex вырос на 0,2%.

Ночью акции США достигли рекордных внутридневных максимумов, а затем закрылись на смешанной ноте, так как настроения инвесторов оптимистичны от новостей о доходах, а президент Джо Байден поддержал пороговые значения дохода для стимулирующих чеков на сумму 1400 долларов.

Между тем председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразил поддержку дополнительным стимулам, заявив, что продолжение «адаптивной денежно-кредитной политики» будет важным для возврата к сильному рынку труда, и что необходимо сделать больше.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, в то время как S&P 500 завершил торги незначительным спадом, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 0,3%.

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