Курс валют: Австралийский доллар вырос относительно евро

В январе базовая инфляция в США осталась на прежнем уровне. Аналитики ожидали рост инфляции в 0,2%.

Пауэлл заявил Экономическому клубу Нью-Йорка, что денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной, сославшись на слабый рынок труда.

Данные Статистического управления Новой Зеландии показали, что транзакции по электронным картам в Новой Зеландии снизились на 0,4% с учетом сезонных колебаний. Расходы в основных отраслях розничной торговли снизились на 0,7%.

Австралийский доллар вырос до 0,7751 относительно американского доллара, и до 81,06 против иены. Австралийский доллар найдет сопротивление на уровне 0,82 против доллара США и 84,00 против иены.

Австралийская национальная валюта подорожала до 1,5649 относительно евро. Сопротивление на уровне 1,54.

Австралийский доллар подорожал относительно новозеландского до 1,0717, и до 0,9830 против канадского. Ожидается, что австралийский доллар найдет сопротивление около 1,09 против новозеландской валюты и 1,00 против канадской.

Киви вырос до 0,7234 относительно доллара, 1,6767 по отношению к евро и 75,64. Киви может найти сопротивление на уровне 0,74 против доллара США, 1,66 против евро и 78,00 против иены.

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