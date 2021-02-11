Форекс: Глава ФРС сомневается в силе денежно-кредитной политики

В ходе вступления председатель ФРС предупредил, что Соединенные Штаты все еще "очень далеки" от стабильного рынка труда, несмотря на восстановление экономики, наблюдаемое с первых дней пандемии коронавируса.

В январе уровень безработицы упал до 6,3%, но Пауэлл сказал, что фактическое число было близко к 10% с учетом ошибочной классификации Министерства труда, а также тех, кто покинул рабочую группу с февраля прошлого года.

"Так как же нам вернуться с сегодняшнего положения к сильному рынку труда, который приносит пользу всем американцам и начинает восстанавливать уже нанесенный ущерб? И что мы можем сделать, чтобы сохранить эти преимущества с течением времени?" — спросил Пауэлл.

Глава ФРС сказал, что политика финансового регулятора направлена на то, чтобы как можно скорее положить конец пандемии, является "первостепенной".

"Особое значение имеет адаптивная денежно-кредитная политика, учитывающая уроки прошлого в отношении рынка труда", — сказал Пауэлл.

Джером Пауэлл повторил, что главный финансовый регулятор намерен сохранять процентные ставки на прежнем уровне, до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут целевых показателей.

При этом глава ФРС утверждал, что достижение и поддержание высоких показателей рынка труда потребует больше, чем адаптивная ДКП.

"Это потребует усилий всех американцев при участии власти и бизнеса", — сказал Пауэлл, завершая свое выступление.

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