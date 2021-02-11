Форекс: Interactive Brokers снял ограничения на торговлю ценными бумагами

Напомним, в частности, IBKR объявил о закрытии трейдинга акциями GameStop, Nokia, Koss Corporation, Bed Bath & Beyond и пр. Сделки с этими ценными бумагами можно было только закрывать. Помимо этого, брокер прекратил торговлю опционами Koss Corporation, BlackBerry, AMC Entertainment, Express. Для коротких позиций с 28 января требовалась маржа в 300%, а по длинным – в 100%.

Сегодня на официальном сайте IBKR появилась такая информация: «Временные ограничения на наращивание ваших позиций сняты». Трейдеры могут вести торговлю в обычном режиме.

Отметим, в аномальной волатильности некоторых ценных бумаг подозревают WallStreetBets с онлайн-платформы Reddit. Единомышленники организовали флешмоб и начали массово скупать акции некоторых компаний (например, GameStop), чтобы проучить крупные инвестиционные фонды. Буквально за несколько недель стоимость ценных бумаг выросла в разы, а некоторые фонды объявили о банкротстве из-за крупных убытков.

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