Финансовый рынок: Продажи Tesla в Китае выросли в два раза

Компания, возглавляемая Илоном Маском, сообщила в своем годовом финансовом отчете, что 21,11% от ее общей выручки в размере 31,54 млрд долларов за 2020 год пришлось на Китай.

Это значительно больше, чем в прошлом году, когда на долю Китая пришлось 12,12% продаж на сумму 2,98 млрд долларов из общей выручки от продаж в размере 24,58 млрд долларов.

В Соединенных Штатах, крупнейшем рынке для Tesla, продажи выросли на 20,18% до 15,2 млрд долларов с 12,65 млрд долларов в прошлом году. Продажи в США составляют 48,19% всей выручки компании.

В Китайской Республике продажи автомобилей Tesla Model 3 шанхайского производства начались в прошлом году и компания сразу начала расширять свои производственные мощности для массового производства автомобилей Model Y для реализации на крупнейшем рынке Азии.

По данным Electrek, в начале 2021 года Tesla получила достаточно предзаказов в КНР, чтобы производить автомобили Model Y в течение первых трех месяцев текущего года.

Однако у компании Tesla в Китае не все так гладко. В понедельник автопроизводитель получил предупреждение от главного регулирующего органа страны, а также от четырех других агентств в отношении жалоб потребителей.

Глава Тесла заявил, что компания будет отзывать автомобили моделей S и X в Китае из-за проблем, связанных с неисправными сенсорными экранами, в соответствии с CNBC.

За крупнейший рынок Востока американский автопроизводитель электрокаров борется с конкуренцией со стороны местных китайских производителей, таких как Xpeng Inc, Nio Inc и Berkshire Hathaway Inc.

