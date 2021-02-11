Форекс: Экономика Малайзии в 2020 году сократилась на 5,6%

В 2020 году валовой внутренний продукт снизился на 5,6% по сравнению с ростом на 4,3%, зафиксированным в 2019 году. Последнее снижение было самым большим падением с 1998 года.

В IV квартале ВВП упал на 3,4% в годовом выражении после снижения на 2,6% в III квартале. Это третье падение подряд, превышающее прогноз экономистов на уровне -3,1%.

Общая инфляция снизилась до -1,5% отчасти из-за снижения розничных цен на топливо в четвертом квартале. Базовая инфляция снизилась до 0,8% в основном за счет снижения инфляции на услуги связи и аренду, говорится в сообщении банка.

Средняя общая инфляция в 2020 году составила -1,2%, в основном из-за существенного снижения мировых цен на нефть. Согласно прогнозам, в 2021 году общий уровень инфляции в среднем будет выше, что будет отражать более высокие мировые цены на нефть.

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