Фондовый рынок США завершил торговую сессию без единой динамики

Dow вырос на 61,96 пункта до 31 437,80, в то время как Nasdaq упал на 35,16 пункта до 13 972,53, а S&P 500 снизился на 1,35 пункта до 3 909,88.

Первоначально акции росли вслед за оптимистичными новостями о доходах крупных компаний, таких как Twitter, Coca-Cola и Lyft, при этом основные средние значения достигли новых рекордных внутридневных максимумов.

Однако покупательский интерес снизился вскоре после начала торгов, поскольку трейдеры выразили некоторую неуверенность в ближайших перспективах рынка.

Основные индексы впоследствии резко упали, при этом высокотехнологичный Nasdaq лидировал в снижении на фоне слабости таких акций, как Amazon и Apple.

Трейдеры обеспокоены тем, что рынки стали перекупленными, поскольку новый законопроект о финансовых стимулах продолжает медленно продвигаться через Конгресс.

Рынок акции продемонстрировал рост на дневных торгах, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил о поддержке экономики дополнительными стимулами.

Несмотря на отсутствие направления, продемонстрированного другими секторами, акции авиакомпаний продемонстрировали уверенный рост после отката, отмеченного на предыдущей сессии.

После падения на 1,6% во вторник индекс авиакомпаний NYSE Arca взлетел на 2,4% до рекордного уровня закрытия почти за год.

Значительный рост был заметен среди акций энергетических компаний, которые выросли на фоне продолжающегося роста цен на сырую нефть.

Индекс Philadelphia Oil Service Index вырос на 2,1%, в то время как индекс NYSE Arca Oil и индекс природного газа NYSE Arca Natural Gas поднялись на 1,6%.

Акции табачных компаний вернулись на прежнее место после недавнего роста, в результате чего индекс NYSE Arca Tobacco Index упал на 1,1%. Индекс завершил предыдущую сессию на своем лучшем уровне закрытия более чем за год.

Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии завершили торги в красной зоне