Финансовый рынок: Украина и ЕС пересмотрят соглашение об ассоциации

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии В. Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, обе стороны с нетерпением ожидают пересмотра либерализации торговли товарами, как это предусмотрено соглашением об ассоциации через пять лет после того, как они вступили в силу.

По словам Домбровскиса, это будет очень важным шагом, который позволит усилить доступ к европейским рынкам для Украины. Это в очередной раз подтверждает, что существующий динамичный характер реализации соглашения, ассоциация с которым продолжает поддерживаться.

Украинский премьер-министр Д. Шмыгаль отметил, что пересмотр соглашения будет способствовать увеличению товарооборота Украины и ЕС, а также дальнейшему сближению экономик двух регионов. Обе стороны надеются, что переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает текущее соглашение с ЕС, отметил Д. Шмыгаль.

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