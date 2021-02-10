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Форекс: Swissquote проводит вебинар по техническому обзору финансовых рынков
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Форекс: Swissquote проводит вебинар по техническому обзору финансовых рынков

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно непосредственно на сайте Swissquote
​Брокер Swissquote заботится не только о комфорте торговли, расширении линейки продуктов, но и об обучении трейдеров. 8 февраля компания планирует вебинар на тему "Технический обзор финансовых рынков", который пройдет в 19:00 GMT + 2.

Трейдерам обещают технический обзор всех классов активов с подробной методологией анализа. Вебинар будет читать Винсент Ганн – маркетинговый стратег, технический аналитик и постоянный спикер по BFM Business. Тренер получил международный диплом по техническому анализу финансовых рынков и является участником AFATE.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно непосредственно на сайте Swissquote. Брокер рекомендует проверить правильность указанной электронной почты, поскольку на этот адрес будет поступать информация о мероприятии. 

Источник: Swissquote



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среда 10.02.2021 | 16:19
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