Фондовый рынок Европы завершил торги слабым ростом

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,2% до 411,13.

Французский индекс CAC 40 вырос на 0,1%, британский FTSE 100 прибавил 0,2%, а немецкий DAX снизился на 0,1%.

Акции Maersk, крупнейшей в мире контейнерной судоходной компании, упали на 7% после того, как прогноз Ebitda на 2021 год не оправдал ожидания аналитиков.

Акции британской розничной компании Dunelm выросли на 3,4% после объявления о возобновлении выплаты дивидендов.

Бумаги Ashmore Group прибавили 1%. Группа специалистов по развивающимся рынкам объявила об увеличении прибыли до налогообложения на 14% за последние шесть месяцев года.

Котировки строительной компании Persimmon упали на 1,3%. Компания заявила, что по итогам 2020 года выделила 75 млн фунтов стерлингов для решения проблемам безопасности облицовки.

Акции Societe Generale поднялись на 3% после того, как французский банк сообщил о превышении прогноза чистой прибыли в 470 млн евро за четвертый квартал, чему способствовало "значительное улучшение" бизнеса во второй половине 2020 года.

Финансовые активы компании по производству промышленных газов Air Liquide потеряли около 1% после того, как объем продаж за год оказался лучше ожиданий.

Акции Thyssenkrupp выросли на 4,3% после того, как конгломерат повысил свой годовой прогноз, сославшись на улучшение спроса.

Ценные бумаги компания Delivery Hero, занимающаяся едой на вынос, упали на 0,5% после сокращения своих годовых инвестиционных планов в течение 2020 года.

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