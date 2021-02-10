Курс золота: Стоимость драгметалла растет

Спотовая стоимость золота поднялась на 0,2% до 1842,24 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 0,3% до 1 842,95 доллара.

Американский доллар снизился до почти двухнедельного минимума по сравнению с основными мировыми валютами в преддверии отчета о потребительских ценах в США, который выйдет 10 февраля, при этом экономисты ожидают роста базового индекса потребительских цен на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем, сегодня глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на вебинаре, организованном Экономическим клубом Нью-Йорка.

Участники рынка ожидают, что Пауэлл подтвердит адаптивную денежно-кредитную политику главного финансового регулятора страны для стимулирования экономики.

Что касается стимулов, ожидается, что законопроект президента США Джо Байдена о помощи в борьбе с коронавирусом на сумму 1,9 триллиона долларов США пройдет через Конгресс, несмотря на возражения республиканцев по поводу объема помощи.

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