Форекс: В Финляндии сокращается промышленное производство

Промышленное производство в декабре снизилось на 0,9% в месячном выражении после роста на 0,8% в ноябре.

Декабрьский объем производства в обрабатывающей промышленности опустился на 0,2% в месячном выражении, в то время как производство в горнодобывающей промышленности выросло на 4,4%.

В промышленности производство электротехнической и электронной продукции уменьшилось на 5,1%. Производство в металлургической промышленности и выработка электроэнергии, газа, пара, а также кондиционирование воздуха сократилось на 3,0% и 1,4%, соответственно.

В годовом выражении объем промышленного производства в декабре снизился на 2,5% после падения на 1,1% в предыдущем месяце.

Согласно статистическим данным, с января по декабрь объем производства упал на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистическое управление Финляндии сообщило, что в декабре новые заказы в обрабатывающей промышленности снизились на 15,1% в годовом выражении после роста на 9,7% в ноябре.

В 2020 году новые заказы в обрабатывающей промышленности сократились на 11,4%.

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