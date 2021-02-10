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Форекс: Gerchik & Co проводят акцию ко Дню всех влюбленных
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Форекс: Gerchik & Co проводят акцию ко Дню всех влюбленных

В качестве призов будет разыграно три депозита по 1000 долларов США
​Компания Gerchik & Co ко Дню всех влюбленных проводит акцию "С любовью от Gerchik & Co", которая продлится до 21.02.2021. Пополните счет на $500 в течение акции — и вы сразу же становитесь участником розыгрыша.

Среди участников в качестве призов будет разыграно: три депозита по 1000 долларов США каждый, которые компания обязуется зачислить на клиентские счета победителей акции в качестве призовых сумм, с возможностью использовать эти средства для осуществления торговых операций и получения прибыли, без права вывода призовой суммы.

Обратите внимание! Призовые суммы, начисленные победителям розыгрыша со стороны компании Gerchik & Co, будут автоматически списаны в пользу компании в случае отсутствия торговых операций в течение 3 месяцев с момента начисления призовой суммы компании.

Gerchik & Co определяет следующий период выполнения условий участия в акции: с 00:00:00 по времени сервера компании 08.02.2021 по 23:59:59 по времени сервера компании 21.02.2021.

С детальными условиями акции можно ознакомиться на сайте Герчик и Ко. 

Источник: Gerchik & Co



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среда 10.02.2021 | 10:15
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