Форекс: Gerchik & Co проводят акцию ко Дню всех влюбленных

Среди участников в качестве призов будет разыграно: три депозита по 1000 долларов США каждый, которые компания обязуется зачислить на клиентские счета победителей акции в качестве призовых сумм, с возможностью использовать эти средства для осуществления торговых операций и получения прибыли, без права вывода призовой суммы.

Обратите внимание! Призовые суммы, начисленные победителям розыгрыша со стороны компании Gerchik & Co, будут автоматически списаны в пользу компании в случае отсутствия торговых операций в течение 3 месяцев с момента начисления призовой суммы компании.

Gerchik & Co определяет следующий период выполнения условий участия в акции: с 00:00:00 по времени сервера компании 08.02.2021 по 23:59:59 по времени сервера компании 21.02.2021.

С детальными условиями акции можно ознакомиться на сайте Герчик и Ко.

Источник: Gerchik & Co

Читайте также: Финансовый рынок: Обзор форекс-брокера FreshForex на рынке Украины