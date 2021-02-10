Форекс: В Китае снижаются потребительские цены

В январе потребительские цены снизились на 0,3% в годовом выражении, изменив рост на 0,2% в декабре. Экономисты прогнозировали падение цен на 0,1%.

В месячном выражении потребительские цены поднялись на 1%, что соответствовало ожиданиям, но быстрее, чем рост на 0,7%, зафиксированный в декабре.

Без учета продуктов питания и энергии основные потребительские цены снизились на 0,3% в годовом выражении против роста на 0,4% в декабре.

Несмотря на снижение цен на свинину на 3,9%, продовольственная инфляция выросла до 1,6% с 1,2%. Цены на непродовольственные товары упали на 0,8%.

Отчет NBS показал, что цены производителей выросли на 0,3% в годовом выражении по сравнению с падением на 0,4% в предыдущем месяце. Это было первое повышение с января 2020 года. Ожидалось, что цены вырастут на 0,4%.

По заявлению экономистов Capital Economics Шеана Юэ и Марка Уильямса, январские потребительские цены снизились в основном из-за изменения сроков китайского Нового года и инфляция потребительских цен, вероятно, вырастет в феврале.

Экономисты прогнозируют рост инфляции примерно до 2% к концу второго квартала. Они добавили, что это не должно встревожить центральный банк, но даст уверенность в том, что они правы, сосредоточив внимание на контроле кредитных рисков. Таким образом, Народный банк Китая ужесточит политику в этом году.

Министерство торговли Китая сообщило, что в январе прямые иностранные инвестиции в страну увеличились на 6,2% по сравнению с прошлым годом до $13,47 млрд долларов.

В юанях прямые иностранные инвестиции выросли на 4,6% до 91,61 млрд.

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