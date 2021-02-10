Фондовый рынок: Индексы США завершили торги без единой динамики

Основные индексы завершили торги разнонаправленной динамикой. Индекс Nasdaq вырос на 20,06 пункта до 14 007,70, Dow упал на 9,93 пункта до 31 375,83, а S&P 500 снизился на 4,36 пункта до 3 911,23.

Трейдеры взяли передышку после роста, наблюдавшегося в последние дни, который привел все основные средние показатели к новым рекордным максимумам закрытия в понедельник.

Фиксация прибыли способствовала некоторой первоначальной слабости Уолл-стрит, хотя давление продавцов было относительно слабым, поскольку трейдеры опасаются упустить возможность дальнейшего роста.

Оптимизм в отношении дополнительных бюджетных стимулов помог поддержать рынки наряду с недавним замедлением темпов распространения коронавирусной инфекции.

Демократы Палаты представителей представили предложение о предоставлении прямых выплат на 1400 долларов лицам, зарабатывающим до 75 000 долларов в год, и парам, которые зарабатывают до 150 000 долларов в год.

Акции Glu Mobile резко выросли после того, как разработчик мобильных игр согласился на приобретение Electronic Arts за 12,50 долларов за акцию наличными.

Бумаги производителя одежды HanesBrands подорожали после отчета о результатах четвертого квартала, которые превзошли оценки аналитиков как по прибылям, так и по выручке.

Финансовые активы Coty оказались под давлением после того, как косметическая компания сообщила о скорректированной прибыли во втором квартале финансового года, которая превзошла прогнозы, но ее выручка оказалась немного ниже ожиданий.

Большинство основных секторов завершили день, показав лишь скромные движения, что способствовало слабому закрытию более широких рынков.

Акции энергетических компаний упали, индекс Philadelphia Oil Service снизился на 1,9%, а индекс NYSE Arca Oil опустился на 1,4%.

Фиксация прибыли способствовала ослаблению акций авиакомпаний: индекс NYSE Arca Airline Index упал на 1,6% после закрытия предыдущей сессии.

Акции жилищного и химического секторов снизились, в то время как акции табачных и сетевых компаний выросли.

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