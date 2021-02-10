Форекс: В декабре выросло количество выданных в Австралии разрешений на строительство

Это соответствовало ожиданиям после роста на 2,6% в ноябре.

Количество разрешений на строительство домов в частном секторе выросло на 15,8% до 13 638.

В годовом выражении жилищный фонд вырос на 22,8%, в то время как жилищное строительство в частном секторе выросло на 55,6%, а количество жилых домов снизилось на 19,3%.

Количество разрешений на частные дома выросло по всей стране: Виктория, Южная Австралия и Западная Австралия достигли рекордных показателей с учетом сезонных колебаний. В Новом Южном Уэльсе зарегистрирован рекордный уровень с марта 2000 года, а в Квинсленде — самый высокий с сентября 1994 года.

Разрешения на жилищное строительство выросли в Тасмании — на 66,5%, Квинсленде — на 24,0%, Южной Австралии — на 16,7%, Виктории — на 8,6%, Западной Австралии — на 7,8% и Новом Южном Уэльсе — на 1,8%.

Разрешения на строительство домов в частном секторе выросли в Южной Австралии — на 33,6%, Виктории — на 17,2%, Новом Южном Уэльсе — на 16,2%, Квинсленде — на 7,5% и Западной Австралии — на 5,3%.

Стоимость одобренных зданий в декабре выросла на 4,9% с учетом сезонных колебаний. Стоимость нежилого дома выросла на 10,1%, упав в ноябре на 27,7 процента.

Стоимость утвержденного жилого дома в декабре выросла на 2,3%. Цена нового жилого дома выросла на 1,4%, а стоимость перестройки и дополнения жилья выросла на 8,1%. Стоимость перестройки и пристройки жилых домов достигла рекордного уровня в декабре — 941,6 млн австралийских долларов.

Последний опрос Westpac Bank и Melbourne Institute показал, что доверие потребителей улучшилось в феврале, так как их индекс настроений вырос на 1,9% до 109,1.

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