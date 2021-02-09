Форекс: NPBFX проводит вебинар по золотому сечению и числам Фибоначчи

Эти классические методики адаптированы для работы с различными торговыми стратегиями на финансовых рынках. Если вы хотите разнообразить свои привычные инструменты анализа рынка, чтобы в целом улучшить показатели торговли, тогда записывайтесь на обучающий вебинар «Золотое сечение и числа Фибоначчи в графическом анализе цен»

Вебинар организует брокер NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor+.

Программа вебинара:

Инструменты теханализа, основанные на принципах золотого сечения.

Применение последовательности Фибоначчи в стратегиях торговли.

Теория волнового мироустройства и её значение для трейдера.

Последовательность простых чисел и её влияние на валютные курсы.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 11 февраля 2021 г. (четверг)

Время проведения: 20:00 МСК

Стоимость участия: бесплатно

Спикеры проекта:

Виктор Емченко — руководитель учебного центра FXinstructor, действующий член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор и ведущий специальных курсов: «Особенности краткосрочных сделок на новостях», «Торговый шаблон: открытие Европы», «Методология построения собственной торговой стратегии».

Александр Минаев — руководитель трейдингового центра национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», преподаватель курсов «Валютный дилинг» и «Прогнозирование финансовых рынков» на экономическом факультете «МИФИ». Занимается научной работой, результатом которой стали модифицированные методы торговли по Демарку и Вульфу, вероятность прибыльной сделки в которых повышена до 80%. Сборная команда «МИФИ» по трейдингу под его руководством неоднократно занимала призовые места в ежегодном Всероссийском студенческом конкурсе, проводимом совместно с Московской биржей.

Владимир Лейнер — ведущий финансовый консультант учебного центра FXinstructor, аспирант кафедры биржевого дела и ценных бумаг Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Автор и ведущий курса «Трейдинг на финансовых рынках от А до Я».

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