Форекс: В декабре экспорт Германии вырос

Экспорт вырос на 0,1% относительно прошлого месяца, а импорт упал на 0,1%. Аналитики ожидали снижения экспорта на 1%, а импорта — 1,1%.

Профицит торгового баланса в последний месяц 2020 года находится на уровне €16 млрд. Эксперты прогнозировали показатель на уровне €15,9 млрд.

В годовом выражении экспорт увеличился на 2,7%, а импорт — 3,5%.

На нескорректированной основе профицит торгового баланса составил €14,8 млрд.

Положительное сальдо текущего счета выросло до €28,2 млрд.

Карстен Бжески, экономист ING, заявил, что возрождение экспорта в Германии произошло в нужный момент и помогло избежать спада экономики в последнем квартале 2020 года.

Однако долгосрочные перспективы остаются неоднозначными и сектору еще потребуется некоторое время, прежде чем он вернется в полную силу, добавил экономист.

Данные показали, что экспорт в Китай вырос на 11,6%, а в США — на 8,4% в декабре. Это был первый ежегодный рост немецкого экспорта в США с февраля 2020 года.

Импорт из Китая вырос на 15,7%, а из США — на 2,2% в декабре.

За весь 2020 год экспорт Германии снизился на 9,3%, а импорт — на 7,1%. Это были самые большие ежегодные сокращения как экспорта, так и импорта со времени финансового и экономического кризиса 2009 года.

По словам Дестатиса, сальдо внешней торговли в 2020 году показало профицит в размере €179,1 млрд. Это означает, что профицит экспорта Германии снижается четвертый год подряд.

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