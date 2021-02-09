Курс золота: Стоимость драгметалла выроста до недельного максимума

Спотовая стоимость золота подорожала на 0,9% до 1846,27 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах поднялись на 0,7% до 1847,15 доллара.

Доллар США в целом ослаб по отношению к мировым валютам на фоне растущего оптимизма по поводу принятия правительством Штатов пакета стимулов на сумму 1,9 трлн долларов.

Демократы опубликовали проект плана стимулирования в понедельник вечером, который включает прямые выплаты на сумму 1400 долларов, федеральное пособие по безработице в размере 400 долларов, финансирование правительствам штата и местным властям.

Демократы намерены представить план стимулирования на голосование до конца месяца. После этого законопроект будет направлен на утверждение в Сенат.

Неуверенность в восстановлении экономики США и преобладающая среда риска, связанная с развертыванием вакцин, также подорвали статус доллара как относительной безопасной гавани.

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