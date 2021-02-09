Фондовые индексы Европы завершили торги снижением котировок

Падение индексов сдерживало сообщение центрального банка Китая, который пообещал проводить "стабильную" денежно-кредитную политику, что помогло ослабить недавние опасения по поводу недостаточной ликвидности.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,4% до 409,23 после роста на 0,3% в понедельник.

Немецкий DAX снизился на 0,6%, а французский индекс CAC 40 опустился на 0,1%, в то время как британский FTSE 100 остался на прежнем уровне.

Доходность 10-летних облигаций Германии осталась неизменной после пятимесячного максимума в понедельник.

Акции ArcelorMittal выросли на 0,7%. Компания заявила, что продаст 40 миллионов обыкновенных акций Cleveland-Cliffs за валовой доход в размере 651,6 млн долларов, и вырученные средства будут использованы для выкупа акций AccelorMittal.

Бумаги британской компании онлайн-торговли Ocado упали более чем на 1% после сокращения годового убытка.

Акции компании-разработчика программного обеспечения Micro Focus выросли на 4,1% после восстановления дивидендов.

Ценные бумаги SE выросли на 1% после отчета о прибылях за четвертый квартал, которые превзошли ожидания экономистов, французская энергетическая компания пообещала выделить больше денежных средств на более экологичную энергию.

Акции Osram Licht, немецкого производителя осветительной продукции, упали на 0,7% после объявления о намерении продать свое цифровое бизнес-подразделение.

Финансовые активы туристической компании TUI AG упали на 0,6% после сообщения о чистом убытке за первый квартал 2021 финансового года.

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