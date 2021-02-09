​Форекс: Autochartist – графические паттерны для успешной торговли

Хорошо, что прогресс не стоит на месте, и на помощь трейдерам приходят передовые технологии, программы, которые совершили настоящую революцию в аналитике.

В данной статье речь пойдет об инструменте для анализа – Autochartist. Это универсальный аналитический помощник, обладающий большими возможностями, доступными любому трейдеру.

Зачем нужен Авточартист?

Авточартист – это инновационный индикатор, который распознает возможности, чтобы получить прибыль.

Вот что эта программа делает:

Выявляет уровни сопротивления и поддержки.

Находит на графиках паттерны Price Action.

Рассчитывает волатильность, а также оценивает уровень рисков.

Распознает уровни Фибоначчи.

Проводит анализ результатов за последние 6 месяцев.

Отправляет обзор текущей рыночной ситуации на email.

С этой программой рынок находится под непрерывным мониторингом, и все интересные паттерны будут показаны ей на начальной стадии их формирования. Такая возможность позволяет получить торговое преимущество, а именно: зная заблаговременно о паттерне, трейдер может оперативно принять решение и войти в рынок по выгодной цене.

Кроме того, Авточартист делает и прогноз волатильности, который может быть на 1 сутки, на 4 часа, на 1 час, полчаса и 15 минут. Имея под рукой такие данные, трейдер может выбрать самый подходящий к данному периоду инструмент для торговли и изменять уровни стоп-лосс.

Как бесплатно скачать и установить Autochartist

Установить Autochartist очень просто. Если раньше, чтобы начать пользоваться программой нужно было идти на сайт ее разработчика, то сейчас, чтобы получить к ней доступ нужна лишь регистрация у брокера, например, у компании AMarkets. Рассмотрим, как получить доступ к индикатору на примере именно этого брокера.

Итак, зарегистрируйтесь у AMarkets, далее зайдите в “Личный кабинет”. В меню, которое слева, выберите “Сервисы” – “Торговые сигналы”. После этого Вы перейдете на страницу, где нажмете “Войти в Autochartist”. Далее система отправит Вас прямо к индикатору, и Вы сразу сможете начать им пользоваться.

Торговые паттерны в Авточартисте

На нижеприведенных скриншотах можно увидеть графические паттерны, которые индикатор без труда находит. Для этого программа использует алгоритмы технического определения.

Открывая сделку, основываясь на паттернах, не всегда понятно, где следует ставить stop-loss и take-profit, при этом Авточартист отмечает уровни, до которых котировки должны доходить. Для улучшения результата выхода следует применить индикатор волатильности, применяя для этого зоны, где на графике появляется сильный уровень сопротивления или поддержки на соответствующем временном интервале.

Торговые сигналы от Autochartist

После авторизации во всех версиях Авточартист трейдер сможет получить доступ к разделам анализа и списку активов. Необходимо выбрать параметры и в основном окне будут отображены сигналы, которые образованы на основе встроенных индикаторов и иных помощников. В описании сигнала будет отмечено время его обнаружения, длительность в свечах и иные параметры.

Для использования этого сигнала в трейдинге, нужно просто открыть позицию на покупку или продажу. Каждый сигнал на Autochartist дополнен скриншотом, где отмечен паттерн и направление, куда ориентировочно будут двигаться котировки в ближайшее время.

Плюсы и минусы Autochartist

Авточартист обладает рядом преимуществ и недостатков. Ознакомимся для начала с плюсами:

Autochartist используется бесплатно, для работы с ним трейдеру не нужно обладать какими-то специальными знаниями.

Нет необходимости тратить время, чтобы вручную найти графические паттерны. Авточартист сам все построит на графике и сообщит об обнаружении паттерна с помощью аудиосигнала или отправит сообщение на электронную почту.

Авточартист предоставит сигналы еще до того, как графические фигуры будут полностью сформированы.

С помощью статистических данных трейдер может оценить эффективность сигналов и подобрать самые подходящие торговые инструменты.

Благодаря настройке параметров с применением фильтров можно поэкспериментировать, а также выделить самые подходящие для себя графические фигуры.

Есть много материалов и видеоуроков, с помощью которых можно быстро обучиться основам программы Autochartist.

Индикатор может быть использован как в терминале MT4, так и как веб-приложение в браузере. Кроме того, его можно совмещать с любыми мобильными устройствами.

К минусам Авточартист можно отнести следующее моменты:

Индикатор более подходит тем трейдерам, кто выбирает внутридневную торговлю, а также использует в работе графический анализ.

Время от времени бесплатные сигналы могут поступать с задержкой. Чаще такое наблюдается, когда должна выйти важная информация и на рынке отмечается высокая волатильность.

Понадобится время, чтобы разобраться со всеми нюансами индикатора.

Некоторые брокеры берут плату за использование сигналов Autochartist.

Важно помнить, что Autochartist не является торговым роботом, его надо использовать в качестве дополнительного торгового инструмента, с помощью которого можно найти и построить паттерны. Поэтому все торговые решения касательно открытия позиций трейдер должен принимать сам, исходя из своей ТС.

Читайте также: Форекс - Weltrade проводит конкурс Weekly demo series