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Форекс: Финам проведет питч-сессию с авторами Comon.ru
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Форекс: Финам проведет питч-сессию с авторами Comon.ru

Победителя состязания по итогам онлайн-голосования определят участники мероприятия
​В четверг 11 февраля в 18:00 мск "ФИНАМ" проведет первую в 2021 году питч-сессию с перспективными трейдерами — авторами новых инвестиционных стратегий сервиса Comon.ru.

Пятеро участников из разных городов России, недавно создавших авторскую стратегию на сервисе автоследования, должны будут убедить инвесторов в преимуществах своих торговых подходов. На презентацию стратегии у каждого участника будет всего 5 минут.

Ведущей питч-сессии выступит Анна Денисова - директор представительства "ФИНАМа" в г. Туле, обладающая более чем 15-летним опытом работы на финансовых рынках и являющаяся автором собственных высокодоходных стратегий на Comon.ru. Победителя состязания по итогам онлайн-голосования определят участники мероприятия.

Участники питч-сессии смогут:

  • узнать о новых перспективных стратегиях Comon.ru;
  • получить полезные советы по биржевой торговле;
  • задать свои вопросы трейдерам.
Трансляция пройдет в Zoom и YouTube. Для участия зарегистрируйтесь на сайте.

Источник: Finam

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вторник 09.02.2021 | 11:49
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