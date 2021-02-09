Форекс: Финам проведет питч-сессию с авторами Comon.ru

Пятеро участников из разных городов России, недавно создавших авторскую стратегию на сервисе автоследования, должны будут убедить инвесторов в преимуществах своих торговых подходов. На презентацию стратегии у каждого участника будет всего 5 минут.

Ведущей питч-сессии выступит Анна Денисова - директор представительства "ФИНАМа" в г. Туле, обладающая более чем 15-летним опытом работы на финансовых рынках и являющаяся автором собственных высокодоходных стратегий на Comon.ru. Победителя состязания по итогам онлайн-голосования определят участники мероприятия.

Участники питч-сессии смогут:

узнать о новых перспективных стратегиях Comon.ru;

получить полезные советы по биржевой торговле;

задать свои вопросы трейдерам.

Трансляция пройдет в Zoom и YouTube. Для участия зарегистрируйтесь на сайте.

Читайте также: Форекс - NPBFX: проводит акцию Начните новый год с торговым счетом New Year 2021