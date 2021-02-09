Курс доллара: Американская валюта обесценивается

Центральный банк Китая пообещал проводить "стабильную" денежно-кредитную политику после недавних опасений по поводу недостаточной ликвидности.

В своем отчете о денежно-кредитной политике, опубликованном в понедельник, НБК пообещал сохранить гибкость и точность денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить баланс между восстановлением экономики и предотвращением рисков.

Доллар США упал до недельного минимума 1,2087 по отношению к евро и 0,8956 по отношению к франку. Следующая ключевая поддержка для доллара будет в районе 1,23 по отношению к евро и 0,86 по отношению к франку.

Американский доллар подешевел до 1,3788 относительно фунта и 104,75 против иены. Если доллар продолжит снижаться, 1,41 и 100,00 станут его следующими уровнями поддержки против фунта и иены соответственно.

Доллар снизился до 1,2719 против канадского доллара и 0,7731 против австралийского доллара, а также до 0,7255 против киви. Ожидается, что доллар найдет поддержку в районе 1,25 против канадского доллара, 0,79 против австралийского и 0,74 против киви.

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