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Forex Optimum информирует об изменении времени сессий по CFD на CHN_H50 и HK50
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Forex Optimum информирует об изменении времени сессий по CFD на CHN_H50 и HK50

12 февраля 2021 года торги по CFD на индексы CHN_H50 и HK50 будут закрыты
​Уважаемые клиенты Forex Optimum! Обращаем ваше внимание на изменения в расписании торговых сессий по CFD на индексы CHN_H50 и HK50 в связи с празднованием Китайского Нового года.

Торговая сессия по указанным инструментам 11 февраля 2021 года начнется в 3:05 и завершится в 6:00 по времени торгового сервера Forex Optimum (UTC 2).

12 февраля 2021 года торги по CFD на индексы CHN_H50 и HK50 будут закрыты.

Просим вас учитывать данные изменении при планировании торговых операций.

Будьте внимательны: возможны дополнительные изменения времени торговых сессий по указанным инструментам. Следите за актуальной информацией в Личном кабинете торговой платформы (меню "Спецификации").

Источник: Forex Optimum 

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вторник 09.02.2021 | 10:44
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