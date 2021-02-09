Forex Optimum информирует об изменении времени сессий по CFD на CHN_H50 и HK50

Торговая сессия по указанным инструментам 11 февраля 2021 года начнется в 3:05 и завершится в 6:00 по времени торгового сервера Forex Optimum (UTC 2).

12 февраля 2021 года торги по CFD на индексы CHN_H50 и HK50 будут закрыты.

Просим вас учитывать данные изменении при планировании торговых операций.

Будьте внимательны: возможны дополнительные изменения времени торговых сессий по указанным инструментам. Следите за актуальной информацией в Личном кабинете торговой платформы (меню "Спецификации").

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