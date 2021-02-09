Фондовые рынки Азии проводят торги без единой динамики

В центре внимания остается биткоин, который достиг рекордной отметки в 48000 долларов после того, как стало известно, что производитель электромобилей Илон Маск Tesla инвестировал 1,5 млрд долларов в цифровую валюту.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%, а индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 0,5%, поскольку инвесторы приветствовали последние меры Пекина по реформе фондового рынка.

Японский индекс Nikkei прибавил 0,5%, а иена осталась неизменной по отношению к доллару, поскольку американские законодатели приблизились к новым стимулам для экономики. Правительство Японии надеется начать вакцинацию отдельных медицинских работников от Covid-19 на следующей неделе.

Рынок акций Сеула вырос, при этом средний курс Kospi поднялся на 0,8% и превысил порог в 3100 пунктов на фоне сильных иностранных и институциональных покупок.

Технологические гиганты возглавили рост, в то время как автопроизводители немного восстановились после резкого падения на предыдущей сессии.

Австралийский эталонный индекс S & P / ASX 200 упал примерно на 0,47%, а новозеландский индекс NZX-50 потерял 0,6%.

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